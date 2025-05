Conclave avança em silêncio; o que acontece agora? VÍDEO

Na tarde desta quarta-feira (7), os 133 cardeais eleitores iniciaram oficialmente o conclave que definirá o sucessor de Pedro e 267º Papa da Igreja Católica. Após entrarem em procissão na Capela Sistina, no Vaticano, os cardeais foram isolados do mundo externo para iniciar as rodadas de votação que podem durar dias.

Leia mais: A história por trás do isolamento de cardeais para eleger um papa

Pouco antes, pela manhã, o reitor do Colégio dos Cardeais, Giovanni Battista Re, presidiu na Basílica de São Pedro a Missa Pro Eligendo Romano Pontifice: celebração tradicional que antecede o início do conclave.