Bandidos vestidos de policiais matam 4 em campo de futebol; VÍDEO

As vítimas estavam jogando futebol em um campo do bairro quando foram surpreendidas por homens armados que chegaram atirando.

Quatro homens foram mortos na noite desta terça-feira (6) no bairro de Barra do Ceará, em Fortaleza.

A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante três adultos, com idades de 18, 19 e 22 anos, e apreendeu um adolescente, de 15 anos. Foram apreendidas ainda quatro pistolas com os suspeitos de envolvimento no crime.

Os três adultos foram autuados pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, por integrar organização criminosa e corrupção de menor.

O adolescente foi autuado em ato infracional análogo aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa.