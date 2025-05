Grupo Legendários invade área protegida no interior de MG

"Existem estudos com uma prospecção de quantas pessoas poderiam passar em cada trilha, de acordo com a relevância dela, com as características e preservação. Tem trilhas que podem passar 60 pessoas por dia", diz.

No dia 11, uma equipe do IEF alertou os organizadores do Legendários sobre a irregularidade da ação e de que ela deveria ser interrompida. Como isso não aconteceu, uma vistoria foi realizada para apuração de possíveis infrações ambientais.

"O relatório está em fase de finalização e será encaminhado à administração para a adoção das medidas cabíveis, que podem incluir advertências e autuações", diz o órgão.