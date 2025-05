PDT do Senado diverge da Câmara e diz seguir na base de Lula

A bancada do PDT no Senado divergiu da bancada do partido na Câmara dos Deputados e anunciou nesta terça-feira (6) que vai se manter na base do governo Lula (PT), após a saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência.

A decisão foi tomada de forma unânime pelos três senadores do partido: Weverton Rocha (MA), líder do grupo, Ana Paula Lobato (MA) e Leila Barros (DF). A bancada disse ter considerado a afinidade com o governo Lula no Senado e em termos de projeto para o país.

"A decisão foi tomada tendo por base a afinidade da bancada com o governo tanto no projeto de desenvolvimento para o Brasil, como na maioria das pautas no Senado. A bancada do Senado respeita a posição da bancada na Câmara dos Deputados e, embora tenha um posicionamento diferente, reitera que o partido segue unido em defesa dos ideais trabalhistas", disse Weverton em nota.