Inter vence Barça em jogo dramático e é finalista da Champions

A Inter de Milão venceu o Barcelona na prorrogação nesta terça-feira por 4 a 3, em jogo válido pela segunda partida da semifinal da Champions League, e se tornou o primeiro finalista desta edição do torneio.

Os gols do tempo normal do confronto foram marcados por Lautaro Martínez, Çalhanoglu, Acerbi e Frattesi, pela Inter, e Eric García, Dani Olmo e Raphinha, pelo Barcelona. O primeiro embate terminou empatado em 3 a 3 na casa do Barça, na Espanha, e o duelo na Itália começou sem vantagens.

A partida foi marcada por duas viradas: primeiro pelo Barcelona, que conquistou vantagem no placar com tento de Raphinha no final do segundo tempo. Depois, a Inter empatou ainda no tempo normal e virou na prorrogação, com gol histórico de Frattesi.