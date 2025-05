Atriz de Cidade de Deus denuncia abordagem racista; VÍDEO

A atriz Mary Sheyla, conhecida por atuações em produções como Cidade de Deus (2002) e Todas as Flores (2023), usou as redes sociais para denunciar um episódio de racismo sofrido em um supermercado popular no Rio de Janeiro. Segundo ela, a abordagem constrangedora partiu de um segurança da unidade no último sábado (3).

Em vídeo publicado no perfil, a artista de 45 anos relatou que foi tratada com desconfiança ao fazer compras. “Quem tem a pele mais pretinha, mais retinta, sempre é visto como alguém que não pode pagar. Isso é racismo”, afirmou. “Não é a primeira vez que isso acontece nesse supermercado”, completou, indignada.