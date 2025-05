Cirurgia plástica tem idade certa?

Essa é uma das perguntas mais frequentes nos consultórios – e o Dr. Gerson Julio, cirurgião plástico com ampla experiência em procedimentos estéticos e reparadores, adianta que mais do que idade, o que realmente conta é a saúde geral do paciente, os exames pré-operatórios e a indicação correta da técnica.

Quer saber se é possível realizar uma cirurgia plástica com segurança em diferentes fases da vida? Fale com ele pelo instagram, que é muito interativo! @dr.gersonjulio