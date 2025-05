Os associados da unidade Campinas do Clube de Permuta confraternizaram no almoço no Cadiquê Café, no evento periódico “Saboreie novas relações”. Foi um tempo bastante proveitoso de networking, prospecção de novos negócios, conhecimento sobre vendas, troca de informações sobre o mercado e degustação de uma gastronomia “afetiva” típica de regiões interioranas do Brasil. Parabéns ao Clube de Permuta pela iniciativa!