Caiado critica emendas e diz que presidencialismo 'foi destruído'

Governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (União Brasil) afirmou, nesta segunda-feira (5), que o presidencialismo "foi destruído" no Brasil e criticou o uso das emendas parlamentares como moeda de troca em negociações do governo -apesar de o seu partido ser um dos maiores beneficiários do uso das emendas.

"O plano de governo é do presidente. O deputado foi feito para aprovar o Orçamento, fiscalizar o Orçamento e legislar nas matérias de lei complementar e ordinária à proposta. Pronto. Essa é a finalidade do deputado e do senador. Agora, não é ele que vai decidir que vai repassar o dinheiro, que é discricionário, que está no plano de governo, para fazer o que ele acha que deve fazer no município. Isso aí é insustentável", disse Caiado ao participar de palestra promovida pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo.

Segundo o governador, hoje o país vive uma "desordem institucional", enquanto a figura do presidente foi fragilizada. "O presidencialismo foi destruído no Brasil. Onde é que está a liturgia do cargo da Presidência da República? Acabou", afirmou.