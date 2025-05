Embaixada confirma visita ao Brasil de coordenador de Trump

Ele afirmou que, em reuniões com integrantes do governo Trump na semana passada, sugeriu, a pedido de Flávio, que os EUA declarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a exemplo do que o presidente americano fez com o Tren de Aragua, facção venezuelana. Isso permitiria até que imigrantes brasileiros presos no país ligados a essas organizações pudessem ser enviados para a prisão em El Salvador.

Eduardo se licenciou do mandato, em março, alegando temer ter seu passaporte cancelado por Moraes. Desde então, ele mora no Texas e tem mantido a articulação para tentar sanções a Moraes, como o impedimento de que o magistrado entre nos EUA.

Os bolsonaristas têm contado com o apoio de Steve Bannon, que foi estrategista chefe de Trump ?hoje ele está afastado do presidente americano, mas que mantém contatos no governo?, e de Jason Miller, ex-conselheiro sênior do republicano.