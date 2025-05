Dois homens são presos após jogarem óleo contra viatura da PRF

Condutor desobedeceu ordem de parada e iniciou fuga. De acordo com o registro da PRF, policiais ordenaram que um Renaul Duster parasse para averiguação, mas a ordem não foi obedecida.

A perseguição policial acabou com duas pessoas presas e mais de 74,5 quilos de maconha apreendidos. O caso foi registrado na BR-277, em Medianeira (PR), na noite da última sexta-feira (02).

Dois homens foram presos no Paraná após tentarem escapar da abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) jogando óleo e caixas com drogas contra a viatura dos agentes durante a perseguição.

Durante a fuga, condutor lançou caixas e óleo contra o para-brisa dos agentes da PRF. Um vídeo mostra o veículo em manobras arriscadas e um líquido atingindo a viatura dos agentes.

Veículo acabou interceptado. Apesar de tentar obstruir a via e fugir, a equipe da PRF imobilizou os dois homens. A ação teve apoio da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da Polícia Militar.

Dentro do veículo foi encontrada uma carga de maconha. Durante as buscas, os policiais resgataram as caixas lançadas durante a perseguição e deram voz de prisão aos homens.