Bolsonaro diz que deixará hospital em Brasília neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um post em sua rede social no qual afirma que deixará o hospital neste domingo (4) após três semanas internado em recuperação de uma cirurgia no intestino.

Bolsonaro está internado desde o dia 13 após passar mal em viagem pelo Rio Grande do Norte e ter sido submetido a uma nova cirurgia.

A última nota publicada pelo hospital DF Star no sábado (3) informava que o ex-mandatário estava estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada.

"Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa) hoje", segundo o boletim de sábado. "Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias."