Bolsonaro deve ter alta nos próximos dias, diz hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá ter alta nos próximos dias, segundo os médicos. Ele está internado há quase um mês após passar mal em viagem pelo Rio Grande do Norte.

De acordo com nota divulgada pelo hospital DF Star, o ex-presidente está estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada.

"Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa) hoje", diz o boletim. "Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias."