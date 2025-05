Estado de SP pode registrar mínima de 14ºC no fim de semana

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, a região metropolitana da capital neste sábado (3) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia.

O estado São Paulo pode registrar baixas temperaturas, com mínima de 14ºC, nos próximos dias. A máxima para o fim de semana pode chegar a 27ºC no interior. Chuvas também são esperadas em algumas regiões, conforme as estações meteorológicas do governo do estado.

As mínimas devem oscilar em torno dos 14°C, enquanto as máximas podem chegar aos 26°C. No final do dia a chegada da brisa marítima aumenta um pouco a nebulosidade, porém não há condição de chuva.

No domingo (4), os termômetros devem variar de 15°C a 25°C (máxima). Apesar do aumento de nebulosidade no final do dia, também não há previsão de chuva para a região.

Em outras regiões do estado, o feriado prolongado será de tempo estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens, segundo o governo estadual. A sensação de calor e o tempo abafado são esperados para Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e todo o litoral paulista.