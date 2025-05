Novo ministro estava em reunião em que esquema foi alertado

Maciel foi o escolhido por Lula para substituir Carlos Lupi, seu correligionário de partido, na pasta da Previdência Social. Lupi deixou o cargo nesta sexta-feira (2) após sofrer pressões em razão da crise no Instituto Nacional de Previdência Social, INSS. Investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelou um esquema de descontos que teriam, segundo dizem os órgãos, movimentado R$ 6 bilhões desde 2019. Não há, contudo, estimativa de quanto desse valor tenha sido descontado ilegalmente -isto é, sem autorização dos beneficiários.

O novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz Maciel (PDT-PE), estava na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em que foi feito o alerto sobre as denúncias de repasses de descontos em pagamentos de aposentados e pensionistas. A informação foi publicada nesta manhã pelo jornal Folha de São Paulo.

Reportagem da Folha diz ainda que a ata da reunião, realizada em 12 junho de 2023, revela que a advogada Tonia Galleti, representante do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), relatou ter pedido a inclusão do tema dos acordos de cooperação técnica na pauta. O pedido foi negado, dado que o conteúdo do encontro já estava fechado.

Procurado, o Ministério da Previdência não se pronunciou.