Há 20 anos sem voz, sambista grava CD com ajuda de IA

O sambista Cleber Augusto, ex-Fundo de Quintal, perdeu a voz há duas décadas, depois de um câncer na garganta. Agora, ele volta a cantar com a ajuda da inteligência artificial e lança um disco.

A voz não é exatamente a do cantor de 74 anos. O sambista carioca Alexandre Marmita, que tem timbre semelhante ao de Cleber Augusto, foi escalado para interpretar as músicas. Um software de IA então recriou a voz do ex-Fundo de Quintal e a colocou sobre a base gravada por Marmita, do Samba do Trabalhador.