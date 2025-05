São Paulo tem alta de furtos homicídios no 1º trimestre

Sobre os registros de estupro, o governo Tarcísio afirmou que trabalha para reduzir a subnotificação desse tipo de crime e citou queda nos casos de feminicídio no primeiro bimestre (42 casos ante 51 no mesmo período de 2024).

No recorte do estado, foram 663 mortos por homicídio doloso no primeiro trimestre, com queda de 3,4% ante as 686 vítimas no mesmo período em 2024. A comparação de março mostrou ligeira alta, com 238 vítimas de homicídio, ante 234 no mesmo mês de 2024.

Uma dessas vítimas foi Eduardo Rodrigues Machado, 20, baleado na plataforma de embarque e desembarque da estação Vila Matilde (na zona leste da capital) da linha 3-vermelha no dia 20 de fevereiro. Momentos antes, ainda no interior do vagão, Machado havia discutido com o PM aposentado Enéas José da Silva.