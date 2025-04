CBF deu 'mesada' de R$ 100 mil para Coronel Nunes

O acordo que ajudou a manter Ednaldo foi assinado pelas partes em janeiro deste ano e homologado no mês seguinte pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. A participação do magistrado na disputa judicial que atravessava a CBF é considerada controversa por envolvidos, uma vez que, desde agosto de 2023, o IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), do qual é sócio e fundador, tem uma parceria com a entidade esportiva para gerir os cursos da CBF Academy.

Coronel Nunes assumiu interinamente o comando da CBF em duas ocasiões: entre dezembro de 2017 e abril de 2019, e entre junho e agosto de 2021, por ser o mais velho entre os vice-presidentes.

No último período, passou a dirigir a instituição após suspensão de Rogério Caboclo, que havia sido acusado de assédio moral e sexual (as denúncias foram arquivadas pela Justiça). Ao lado dos demais vice-presidentes, ele aceitou abrir mão do direito de presidir interinamente a CBF em favor de Ednaldo em agosto de 2021.