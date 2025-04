Bezerra nasce com duas cabeças e rabo bipartido; VÍDEO

Uma bezerra com duas cabeças, quatro patas e cauda bifurcada chamou atenção de moradores da zona rural de São Miguel do Guaporé (RO). O animal nasceu com uma rara anomalia congênita e não resistiu ao parto, tendo morrido ainda durante a gestação, informou o Metrópoles.

O parto foi feito na manhã da última sexta-feira (25) e exigiu intervenção de um médico veterinário, já que a vaca apresentava dificuldades para dar à luz desde a madrugada. Lucas Thaler, que também é pecuarista, acompanhou o parto distócico — quando há impedimento natural para a saída do filhote — e relatou o grande esforço necessário.