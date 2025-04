Lady Gaga chega de madrugada, dribla fãs e faz pedido inusitado

Lady Gaga pisou em solo brasileiro na madrugada desta terça-feira (29) com uma exigência digna de estrela intergaláctica: pediu que as luzes do setor internacional do Aeroporto do Galeão fossem apagadas para evitar fotos e vídeos de sua chegada. Sim, o Galeão teve que dar um “apagão VIP” para a Mother Monster passar despercebida (quase).

A diva desembarcou por volta das 4h da manhã, sozinha, num voo diferente do restante da equipe. Discreta, mas com todo o aparato de segurança e logística que só uma popstar do porte de Gaga poderia mobilizar.