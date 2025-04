Audiência de segurança vira confusão entre parlamentares; VÍDEO

A presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na Comissão de Segurança Pública da Câmara nesta terça-feira (29) não impediu o bate-boca entre os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gilvan da Federal (PL-ES), que trocaram farpas, gritos e quase protagonizaram duelo corpo a corpo em plena audiência.

Leia mais: CPI das Bets prende empresário em depoimento no Senado; VÍDEO

A confusão começou após Gilvan chamar o presidente Lula de “descondenado” e acusar o governo de estar “importando corrupto” — referência à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, asilada no Brasil. A fala inflamou Lindbergh, que pediu a palavra para rebater, classificando o colega do PL como “desqualificado” e lembrando declarações anteriores em que o parlamentar desejou a morte do presidente.