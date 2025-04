Carona leva tiro e morre por causa de buzina para pedir passagem

Segundo o relato do amigo, divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles trafegavam pela via quando um veículo bloqueou o caminho. Eles perceberam que o motorista deste carro parecia discutir com uma mulher.

Patrick da Silva Brito, de 22 anos, morreu na madrugada de domingo (27), no centro de Diadema, na Grande São Paulo, depois que o condutor do carro em que estava como passageiro buzinou para outro veículo, que bloqueava a passagem na avenida Corredor ABD.

Após o amigo da vítima buzinar para pedir passagem, o suspeito saiu armado e se dirigiu ao veículo deles. Ao perceber a arma, o condutor acelerou para fugir, mas logo depois percebeu que o amigo havia sido atingido na cabeça.

Desesperado, ele viu uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e pediu ajuda para socorrer a vítima. O jovem foi levado ao Pronto Atendimento Central de Diadema, mas já chegou morto.

Segundo a SSP, o homem forneceu as características do carro e do autor do disparo, e o local do crime passou por perícia. No entanto, até a noite desta segunda-feira (28) o suspeito ainda não havia sido identificado.