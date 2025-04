Polícia encontra material genético em carro de suspeito do crime

A análise achou material genético da adolescente e do suspeito nos encostos dos bancos frontais do veículo na porção posterior e em no porta-malas. A perícia, porém, não conseguiu identificar quem seria a terceira pessoa, apenas que é um homem.

A perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica no veículo de Maicol Antônio Sales dos Santos, 23, suspeito de matar Vitória Regina de Sousa, 17, encontrou material biológico de três perfis genéticos. A informação consta no relatório final entregue pela Polícia Civil na sexta-feira (25).

"O terceiro perfil encontrado na parte posterior do banco dianteiro direito do mesmo veículo, ainda inconclusivos e sem elementos adicionais, sendo certo que pertenceria a um indivíduo qualquer, sem vinculação genética a Maicol e Vitória", diz trecho do relatório assinado pelo delegado Fabio Lopes Cenachi, ao qual a reportagem teve acesso.

No laudo, os peritos levantam como possibilidade também que o terceiro perfil seja uma mistura do material de Vitória e de Maicol. O delegado, porém, afirma no documento que ele pertence a "um terceiro masculino não identificado."

Vitória desapareceu no final da noite de 26 de fevereiro ao retornar do trabalho. Naquele dia, de acordo com a investigação, Maicol rastreou os passos dela pelas redes sociais. O suspeito teria apagado as movimentações, que foram descoberta pelos policiais com o uso de um aplicativo autorizado pela Justiça.