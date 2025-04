Criança de 3 anos morre esquecida por madrasta em carro

Uma criança de três anos morreu esquecida dentro de um carro por cerca de 10 horas em Videira (SC) na sexta-feira (26). A madrasta do menino, companheira da mãe, saiu de casa pela manhã para levar a mulher ao trabalho e, ao retornar, esqueceu de deixar a criança na creche. Ela trancou o carro com o menino dormindo no banco traseiro e foi trabalhar de bicicleta.

O erro só foi percebido pouco antes das 18h, quando a madrasta voltou para buscar a criança na escola. Ao encontrar o menino ainda no veículo, acionou o Corpo de Bombeiros, mas a criança já não apresentava sem sinais vitais. O caso é tratado como homicídio culposo, e a Polícia Civil aguarda laudos periciais para confirmar a causa da morte. Câmeras de segurança da região serão analisadas.