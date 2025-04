Estudante de medicina do Brasil desaparece em viagem à Rússia

Ricardo é estudante de medicina em Ciudad del Este, no Paraguai. O registro do desaparecimento foi realizado por seus pais junto à Polícia Civil do Paraná, em Foz do Iguaçu, bem como à Polícia Nacional Paraguaia, que conduz, em conjunto com o Ministério Público do Paraguai, as investigações sobre o caso.

Embarcou com duas malas. A Polícia Federal informou que Ricardo viajou sozinho na manhã de 16 de abril. Ele partiu do aeroporto de Foz do Iguaçu, com duas malas despachadas, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No mesmo dia, embarcou do aeroporto de Guarulhos com destino a Moscou, na Rússia.

Câmera mostra Ricardo colocando malas em carro. Uma câmera de segurança próxima ao prédio onde o brasileiro mora no Paraguai registrou o momento em que ele coloca as malas em um veículo.

Escala prevista em Doha, capital do Qatar. A chegada a Moscou, segundo a PF, era prevista para o dia 17 de abril. "A Polícia Federal esclarece que tem prestado apoio técnico às autoridades responsáveis pela apuração dos fatos", diz nota enviada pela corporação.