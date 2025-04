Moraes mantém prisão de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta quarta-feira (23) a soltura do conselheiro TCE-RJ Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes.

Em outubro de 2024, Domingos afirmou que preferia ter morrido no lugar da vereadora em razão dos efeitos do caso sobre sua família. Aos prantos em interrogatório ao Supremo, ele disse que o ex-PM Ronnie Lessa, ao lhe apontar como mandante do crime, fez mais mal à sua família do que à da vereadora. Ele nega a acusação e disse que ele tenta proteger o ex-vereador Cristiano Girão, preso após investigações da CPI das Milícias.

"Se esse homem tivesse me matado no lugar da Marielle, ele teria causado um mal menor à minha família. O que ele está fazendo com a minha família é um mal maior do que se ele tivesse me matado no lugar da Marielle", disse Brazão.

Domingos e o irmão, o deputado Chiquinho Brazão, são acusados de encomendar a morte da vereadora após um acúmulo de divergências políticas entre eles e o PSOL. Marielle, segundo as investigações, atuou para dificultar a exploração de terrenos ilegais da família.