Advogado denuncia e TCU vai apurar uso de avião da FAB por Moraes

Mesmo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivar a denúncia, o advogado Enio Martins Murad decidiu insistir no caso envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar de Brasília a São Paulo. Nesta semana, Murad reapresentou a queixa, agora ao Tribunal de Contas da União (TCU), pedindo abertura de investigação e eventual responsabilização por suposto uso indevido de recursos públicos.

A viagem aconteceu em 26 de março, no mesmo dia em que Moraes participou de sessão da Primeira Turma do STF que aceitou denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte, o ministro foi visto na final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, clube do qual é torcedor. A denúncia cita que o deslocamento teria sido feito com avião da FAB para fins pessoais.