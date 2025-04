Elenco planeja manifesto após denúncias contra Cauã Reymond

Nos bastidores do remake de Vale Tudo, em produção nos Estúdios Globo, o clima está tenso após Bella Campos denunciar atitudes inadequadas de Cauã Reymond durante as gravações. A situação gerou grande repercussão no Projac e mobilizou parte do elenco.

A polêmica começou com um desentendimento entre Bella Campos e Cauã Reymond. Cauã teria criticado a atuação de Bella e levado suas queixas à direção. Em resposta, Bella formalizou denúncia, descrevendo o colega como “debochado”, “displicente”, “agressivo”, “machista” e “mau colega”. Além disso, uma suposta discussão entre Cauã e Humberto Carrão veio à tona, com Cauã reagindo de forma hostil ao comportamento afetivo de Carrão, quase resultando em agressão, segundo a Veja.

Mais problemas nos bastidores

As tensões em Vale Tudo vão além do conflito entre os atores. Segundo o colunista Gabriel Perline, do Splash, a produção enfrenta desorganização devido à falta de firmeza da direção. Apesar de Paulo Silvestrini ser o diretor-geral, sua equipe, composta por seis profissionais, não consegue conter as interferências do elenco nas decisões criativas. Atores como Cauã Reymond, Carolina Dieckmann, Julio Andrade e João Vicente de Castro, além de membros da equipe técnica, têm assumido funções que caberiam à direção, atrasando o cronograma.

Gravações desordenadas

Em um caso descrito como caótico, a direção perdeu o controle durante as filmagens, com atores veteranos revisando cenas e sugerindo alterações. Silvestrini precisou intervir diretamente para retomar o comando. Apesar das denúncias, a Globo nega a crise, destacando em nota ao Splash a experiência de Silvestrini e sua trajetória na emissora.