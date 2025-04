Funcionário pode ter envenenado torta que deixou três na UTI

O dono da padaria Natália, estabelecimento em Belo Horizonte onde foi comprada uma torta consumida por três pessoas internadas em estado grave, disse que um funcionário temporário pode ter envenenado o alimento para matar a companheira.

O salgado, que foi ingerido por um casal de 23 e 24 anos e uma mulher de 75 anos na última segunda-feira (21), foi produzido no sábado (19).

Fábio Silva, dono do local, disse à Folha de S.Paulo que soube apenas na terça (22) que o padeiro havia confidenciado a outros funcionários do local que estava com problemas com sua companheira em casa.