Onça que matou caseiro ataca policiais que faziam resgate

Restos mortais do caseiros foram encontrados ontem, próximos à propriedade em que ele vivia. Há relatos de que pedaços do corpo foram encontrados por outras partes da região. Não há confirmação, entretanto.

Segundo os agentes, foi preciso tirar o corpo da vítima do local antes mesmo da chegada da perícia, sob o risco do animal retornar. "Não tem como trabalhar aqui, vamos ter que tirar o corpo", diz um dos agentes em um vídeo gravado durante os trabalhos.

A onça que matou um caseiro Jorge Ávalos na última terça-feira (21), em Touro Morto, no Mato Grosso do Sul, atacou um agente da Polícia Ambiental na manhã desta terça-feira (22), durante os trabalhos de resgate. A suspeita é de que o animal teria voltado para pegar o corpo da vítima.

Surpresas, as autoridades tentam descobrir o por que do ataque e da agressividade do animal. Segundo os agentes, o felino só parou o ataque contra o agente quando tiros foram disparados, o que o assustou.

A vítima, que tinha 60 anos, trabalhava em um ponto de pesca da região.