Morre bebê atacado por animais no interior de Minas Gerais

Um recém-nascido que foi atacado por animais após ser abandonado em um lote no interior de Minas Gerais morreu nesta quarta-feira (23), de acordo com a prefeitura de Angelândia, cidade do Vale do Jequitinhonha.

O bebê estava internado desde o último sábado (19) no Hospital João 23, em Belo Horizonte, após ter sido socorrido por aeronave do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, ele foi encontrado em estado grave, com ferimentos tipicamente causados por animais.