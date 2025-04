Se atingir a Lua, asteroide 2024 YR4 deve formar uma cratera

Até pouco tempo atrás, era a Terra que estava na rota do asteroide. O objeto, descoberto em dezembro do ano passado, chegou a atingir 3,1% de risco de cair no nosso planeta em 2032. Parece pouco, mas foi a mais alta probabilidade já registrada pela Nasa para um rocha espacial.

À época, estimava-se que o 2024 YR4 tivesse de 40 a 90 metros de diâmetro, tamanho suficiente para causar estrago onde caísse na Terra - entre os possíveis alvos estavam Colômbia, Camarões e Índia - e formar uma cratera. Contudo, o temor logo passou, pois ainda em fevereiro novas observações derrubaram o risco para quase zero.

Já no começo deste mês, observações do telescópio James Webb revelaram que o mesmo asteroide passou a ameaçar a Lua. Além disso, obteve-se uma estimativa melhor de seu tamanho: de 53 a 67 metros de diâmetro.

Segundo a Nasa, o telescópio pode tornar a fazer observações do 2024 YR4 ainda neste mês ou no começo de maio - a rocha é o menor objeto analisado, até aqui, com o uso do James Webb.