Veja quem são os candidatos ao papado após morte de Francisco

Jean-Marc Aveline, 66 (França)

Arcebispo de Marselha, na França. Segundo especialistas, é o preferido de Francisco, especialmente por sua defesa da imigração. Foi nomeado em 2022.

Luis Antonio Tagle, 67 (Filipinas)

Considerado o “Francisco asiático” por sua visão similar ao do papa em temas ligados ao meio ambiente. Arcebispo de Manila, tem cargo na cúpula do Vaticano. Nomeado em 2012.

Malcolm Ranjith, 77 (Sri Lanka)

É de perfil mais conservador. Atualmente, lidera a igreja de Colombo, capital do Sri Lanka. Apesar do perfil tradicional, se alinha a Francisco na defesa do meio ambiente.