Ferreirinha brilha outra vez e São Paulo vence Santos no Morumbis

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (20), no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Ferreirinha e André Silva marcaram antes de Tiquinho Soares diminuir.

Ferreirinha brilhou outra vez. São cinco gols nos últimos quatro jogos. O comentarista Neto prometeu fazer seu programa na TV Bandeirantes de "sunguinha" se o atacante fizesse 10 gols no ano. Após a provocação, o são-paulino decolou.

O resultado leva o São Paulo ao 10º lugar, com sete pontos, após a primeira vitória no Brasileirão. O Santos cai para 16º, com quatro, e pode entrar no Z4 se Vitória ou Bahia pontuarem no decorrer da rodada.

O resultado dá sobrevida a Zubeldía e deve acelerar a busca do Santos por um substituto para o técnico Pedro Caixinha. O auxiliar César Sampaio perde força com esse resultado.