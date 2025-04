Calderano é campeão da Copa do Mundo em vitória inédita ao Brasil

Na competição, ele perdeu o bronze para o francês Felix Lebrun, mas voltou a ocupar a terceira colocação no ranking da ITTF, a melhor da carreira e de um atleta das Américas, pela campanha nas Olimpíadas de Paris.

"Eu vou voltar e tentar de novo", prometeu Calderano após derrota na França. "Eu coloco o centro de mesa no centro da minha vida, todas as escolhas que eu faço é pelo tênis de mesa."

Além do resultado de Calderano, a competição também foi marcada por conquistas na categoria feminina do tênis de mesa brasileiro. A paulista Bruna Takahashi (24º do ranking) se tornou a primeira brasileira a avançar até a fase quartas de final da Copa do Mundo.