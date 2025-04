Emendas parlamentares e pagam até ONU e psicólogos nos EUA

Quase metade do montante que terminou fora do país veio das comissões de relações exteriores do Congresso. A pedido do governo, em 2023, o grupo do Senado dividiu cerca de R$ 9 milhões entre a ONU e o Tribunal Penal Internacional, enquanto o da Câmara destinou seus R$ 333 mil à Organização Internacional do Café (OIC).

Segundo o Itamaraty, os repasses se referiram à "quitação das obrigações brasileiras junto a organismos internacionais, [...] que é fundamental para a atuação diplomática do Brasil no cenário internacional, evitando que o país sofra constrangimentos e sanções, entre elas a perda do direito de voto".

O Ministério do Planejamento também afirmou que "tais contribuições são classificadas como despesas obrigatórias de caráter continuado", mas não respondeu por que precisou de emendas para quitá-las naquele ano.