Mulher e filho de 3 anos são resgatados de cárcere privado em PE

A Polícia Militar de Pernambuco resgatou uma mulher e o filho de três anos que estavam em cárcere privado e sofriam violência física no centro de Recife.

Mãe e filho foram encontrados em estado de choque. Segundo a PM, eles estavam em cárcere privado em uma casa no bairro do Cabanga, no centro da capital pernambucana, e sofriam violência física e psicológica do companheiro da mulher, que também é pai da criança.

Policiais resgataram as vítimas na quinta-feira, após uma denúncia. A operação começou na quarta, quando a equipe do 16º Batalhão iniciou uma campana nas proximidades da casa para observar a dinâmica do local.