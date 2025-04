Turistas levaram até 14h de São Paulo ao litoral norte

Os moradores da capital paulista que decidiram pegar a estrada na Sexta-Feira Santa para passar o feriado prolongado no litoral norte do estado afirmam que ficaram presos no trânsito por até 14 horas: "A gente é palhaço".

Turista diz que levou 14 horas da capital à Ubatuba. "Minha amiga e eu saímos de São Paulo às 6h e chegamos às 20h", diz a gerente de parcerias Mariane Monteiro, 29. "Foi uma tortura. Não tinha operação descida. A pista para subir estava livre e para descer estava completamente parada."

No ônibus de viagem, os passageiros estavam irritados. "Todo mundo reclamou. Fiz amizade com a galera do ônibus porque estava todo mundo indignado", disse ela. "Dava pra ter ido pra Europa com esse tempo de viagem."