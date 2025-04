Moinho: União barra demolições e pede moradia gratuita a famílias

A SPU (Secretaria de Patrimônio da União) emitiu uma nota técnica desautorizando a demolição de habitações na favela do Moinho, na região central de São Paulo. O documento assinado na última segunda-feira (14) pela chefia do órgão ligado ao governo Lula (PT) é uma resposta ao plano da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) de reassentar as cerca de 800 famílias que vivem no local.

Desfazer construções faz parte da estratégia do governo paulista para evitar a reocupação dos imóveis. Como o plano prevê que as mudanças ocorram aos poucos, as casas seriam desfeitas também progressivamente, tão logo fossem desocupadas.

O terreno localizado entre duas linhas de trens metropolitanos pertence ao governo federal, que vem discutindo com a gestão paulista a cessão gratuita da área para a construção de um parque. Em troca, São Paulo propõe reassentar os moradores em apartamentos com financiamento subsidiado pela CDHU, a empresa estadual responsável por projetos de habitação popular.