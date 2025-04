Justiça de SP emite média de 187 mil penas de multa por ano

"Além de se pensar no executado (a pessoa que precisa pagar), pensamos também na eficácia do trabalho: o gasto do processo em cotejo com o que se busca de recuperação de crédito, e isso incomoda muito", afirma de Palma, que cita também que a pena de multa não pode funcionar como uma nova punição, mantendo o processo aberto.

Para ele, a alta de pagamentos em 2018 e 2019 pode ter sido um reflexo das decisões do momento no STF e no Legislativo, situação que foi se acomodando nos anos seguintes.