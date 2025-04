Veja confrontos, dias, horários e transmissões da Copa do Brasil

A terceira fase da competição é a primeira com jogos de ida e volta; as duas anteriores foram disputadas em sistema de jogo único.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (17) a tabela detalhada dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil.

A competição ganha 12 novos times. Nesta fase, entram os clubes brasileiros envolvidos na Libertadores, os campeões da Série B, Copa do Nordeste (o vice-campeão, no caso), Copa Verde e o nono colocado da última edição do Brasileirão.

Jogos de ida

Terça-feira (29/4)

Internacional x Maracanã - 19h (Sportv e Premiere)

Retrô x Fortaleza - 19h (Sportv e Premiere)

Maringá x Atlético-MG - 19h30 (Amazon Prime Video)

Fluminense x Aparecidense - 21h30 (Amazon Prime Video)

São Paulo x Náutico - 21h30 (Sportv e Premiere)

Quarta-feira (30/4)