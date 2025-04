Acidente no Cristo Redentor fere turista chileno

O Iphan proibiu a remontagem até que a Mitra apresente um pedido formal para instalar as estruturas. O Cristo Redentor é tombado a nível federal e quaisquer intervenções ou eventos que impactem o monumento devem ser autorizados pelo Instituto.

Segundo o órgão, "apesar de todas as comunicações já realizadas para a Mitra, os eventos organizados pela Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro não são submetidos à análise e aprovação do Iphan". O instituto também acionou a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, por conta do ingresso de visitação ao Cristo pago pelo turista.

Em nota, o ICMBio ressaltou que "o acesso à área de visitação do platô do Alto Corcovado deve permanecer livre para o uso dos turistas dentro do horário de visitação".