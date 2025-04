Confira o abre e fecha no estado de SP na Páscoa e Tiradentes

Museu das Culturas Indígenas e Pinacoteca: abertos até segunda (21).

MIS Experience: fechado durante todo o período (18 a 21).

Museus do interior:

Casa de Portinari, Felícia Leirner, Índia Vanuíre: abertos de 18 a 21 (9h às 18h).

Museu do Café: aberto 18 a 20, fechado no dia 21.