São José do Rio Preto identifica 14 'médicos fantasmas'

A Prefeitura de São José do Rio Preto, no interior paulista, identificou 14 "médicos fantasmas" atuantes nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e prontos-socorros do município.

Em entrevista à reportagem, o secretário de Administração de São José do Rio Preto, Adilson Vedroni, disse que recebeu as denúncias no dia 27 de dezembro de 2024, quando comandava a pasta da Saúde.