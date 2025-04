RJ: Homem luta com motorista e toma direção de ônibus; VÍDEO

Um homem invadiu um ônibus, entrou em luta corporal com o motorista e assumiu o controle do coletivo na tarde da última terça-feira (15) na zona oeste do Rio de Janeiro.

A cena foi capturada pelas pessoas que passavam pelo local. Nas imagens, um jovem sem camisa aparece dirigindo o ônibus, enquanto um segundo homem, na tentativa de deter o suspeito, está pendurado na janela do veículo batendo contra o vidro.