Confira a previsão do tempo para a Páscoa e Tiradentes

No interior do estado, a região de Ribeirão Preto deve ter sol entre nuvens e chuva passageira, com temperatura entre 19°C e 28°C. À noite, pode chuviscar. Em São José do Rio Preto, o dia deve ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite e temperatura entre 20°C e 28°C. Em Campinas, o Climatempo indica que o dia também será nublado com o aparecimento do sol e chuva passageira. A noite deve ser com tempo firme. Os termômetros devem ficar entre 18°C e 26°C.

SEXTA-FEIRA (18)

A Paixão de Cristo deve ser marcada pelo céu com muitas nuvens e poucas aberturas de sol na capital paulista. Não há expectativa de chuva, o que deve ajudar durante as procissões da Via Sacra. A temperatura apresenta leve ascensão, com a mínima de 18°C e a máxima de 26°C.