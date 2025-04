Assassino de Vitória agiu sozinho, diz polícia

O operador de empilhadeira Maicol Antonio Sales dos Santos, 23, foi o único responsável pelo assassinato da adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, afirmaram nesta quarta-feira (16) integrantes das polícias Civil e Científica, responsáveis pela investigação do caso.

A conclusão do laudo da análise do material genético encontrado no carro e na casa de Maicol confirma que ambos estiveram juntos nesses locais. Não foi possível afirmar qual foi o local da morte. A avaliação, no entanto, é que ela não tenha sido morta no carro, como havia dito o autor.

O laudo é inclusivo, porém, quanto à ocorrência de crime sexual. O estado de deterioração do corpo impediu essa avaliação.