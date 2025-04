Polícia investiga se mãe teve ajuda para esconder corpo da filha

A Polícia Civil apura se a mãe da pequena Ana Beatriz, encontrada morta em um armário no quintal de casa, em Novo Lino (AL), teve ajuda para ocultar o corpo da filha. A criança foi localizada nessa terça (15), cerca de cinco dias após o crime.

Segundo o delegado João Marcello, há convicção de que a mulher agiu sozinha no homicídio. No entanto, não está descartada a participação de terceiros na tentativa de esconder o cadáver. Caso confirmado, os envolvidos poderão responder por ocultação, crime com pena de 1 a 3 anos de prisão.

O corpo da bebê está sendo analisado por peritos do IML e do Instituto de Criminalística, que buscam determinar o tempo de morte e se o cadáver foi movido antes de ser escondido no armário.

O pai de Ana Beatriz, que voltou de São Paulo após o desaparecimento, teria sido orientado por um advogado a convencer a mãe a revelar o que aconteceu. Inicialmente, a mulher afirmou que a filha havia sido sequestrada.