Advogada furta bolsa com R$ 36 mil em hotel de luxo; VÍDEO

A advogada Taynara Trindade foi presa em flagrante após ser flagrada por câmeras de segurança furtando uma bolsa com R$ 36 mil em joias e dinheiro da recepção de um hotel de luxo em Goiânia (GO). Ela praticou o crime na terça-feira (15); toda a ação durou pouco menos de 10 minutos.

Leia mais: Mulheres furtam mais de R$ 4 mil em peças íntimas de shopping

As imagens mostram o momento em que um homem deixa a bolsa no sofá da recepção antes de sair. Taynara se aproxima, senta ao lado do objeto e, após alguns minutos, o leva embora. Para disfarçar, ela ainda permaneceu sentada por um tempo antes de sair do local com o item.