Mulheres furtam mais de R$ 4 mil em peças íntimas de shopping 

A ocorrência foi registrada na delegacia da área, e o material foi apresentado pelos agentes do 3º BPM (Méier).

02 mulheres foram presas por policiais do #3BPM logo após furtarem uma filial das Lojas Americanas no Norte Shopping, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara, no Cachambi, Zona Norte do Rio. R$ 4.834,00 em roupas íntimas foram recuperados. Elas foram detidas na saída do shopping. pic.twitter.com/iat8srEXuI